«Совсем вы чокнулись». Василий Уткин высказался по поводу новых правил прогулок в Москве

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новые правила прогулок в Москве.

«Не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы чокнулись, не будет этого», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом. При этом для горожан будет действовать график прогулок. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и других учреждениях кроме масок нужно будет использовать перчатки.

Одновременно Собянин смягчил некоторые ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. С 1 июня открываются непродовольственные магазины, химчистки и мастерские, а также автосалоны.