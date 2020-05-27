Александр Самедов: не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России со зрителями на трибунах.

«Пока не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями. Мы в Москве ещё даже не вышли из карантина, так о каком футболе может идти речь? Неужели будут забивать полный стадион? Исходя из того, как складывается ситуация с коронавирусом в стране на данный момент, не вижу возможности для этого. Не знаю, какое решение примет правительство. Слабо верю в то, что на российские стадионы уже летом могут пустить болельщиков»



Посмотрите, во всём мире ситуация иная. Чемпионаты возобновляются, но при пустых трибунах. Болельщикам не разрешили вернуться на арены нигде. Если мы окончательно победили эту заразу, почему нет. Если же о победе говорить рано — осуществить эту идею будет тяжело. Даже если болельщикам и разрешат посещать матчи РПЛ, я на стадион в ближайшее время точно не пойду. Лучше спокойно посмотрю по телевизору», — приводит слова Самедова RT.