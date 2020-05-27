Джано показал грузинское застолье

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео застолья.

В ролике несколько человек сидят за длинным столом, уставленном различными блюдами, алкогольными и безалкогольными напитками. В помещении играет грузинская музыка. Ананидзе прикрепил к видео несколько эмодзи и флаг Грузии.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Тимур Лепсая, представляющий интересы спортсмена, рассказал, что им интересуются несколько клубов. Контракт грузина с кипрским «Анортосисом» истекает 31 мая.

Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны (2017).