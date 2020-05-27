Эрлинг Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром в матче с «Баварией»

Стали известны подробности травмы норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (0:1). Футболист получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером, сообщает бывший игрок сборной Норвегии Ян Оге Фьёртофт в своём «твиттере».
Штилер в центре поля двигался спиной вперёд и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард вынужден был попросить замену.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 11 матчах немецкого национального чемпионата (восемь — в основном составе), стал автором 10 забитых мячей и двух результативных передач. Контракт футболиста с дортмундским клубом действует до лета 2024 года.
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