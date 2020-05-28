«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Юрием Белкиным

Совет директоров московского «Динамо» продлил контракт с генеральным директором клуба Юрием Белкиным.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» сообщает, что 27 мая состоялось собрание совета директоров клуба, которое прошло в заочном режиме. Было принято решение продлить трудовое соглашение с генеральным директором ФК «Динамо-Москва» Юрием Белкиным на 1 год. Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского «Динамо», — сообщается на сайте клуба.

Весной 2019 года Белкин стал генеральным директором «Динамо». Совет директоров клуба возглавил Юрий Соловьёв, который занимал пост гендиректора до Белкина. Тогда же банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль.