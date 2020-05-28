«Ювентус» намерен арендовать хавбека «Лиона» Аура

«Ювентус» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи планирует сделать предложение об аренде футболиста на два года с правом последующего выкупа.

21-летний Ауар является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Франции (23 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Напомним, что чемпионат Франции завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Лион» финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки. Контракт Ауара с «Лионом» действует до лета 2023 года.