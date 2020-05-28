Пауло Дибала пожертвовал € 160 тыс. аргентинским больницам на борьбу с коронавирусом
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала совершил пожертвование в размере € 160 тыс. для помощи аргентинским больницам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Пауло совершил пожертвование для покупки оборудования, которое будет выделено больницам Роусона, Сан-Роке и Флоренсио Диаса. Всё уже закуплено. Пауло находится на связи с министром провинции Кордова. Через несколько дней всё будет отгружено", — сообщил брат форварда Густаво.
26-летний Дибала является уроженцем города Лагуна-Ларга, который находится в провинции Кордова. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
«Ювентус» продлит контракт с Дибалой, когда его агент прилетит в Италию
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