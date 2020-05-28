Трой Дини пообещал вернуться к тренировкам после бесед с заместителем главврача Англии

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини заявил, что после общения с заместителем главврача Англии профессором Джонатаном Ван Тэмом решил вернуться к тренировкам в команде.

«Мой первый разговор с Джонатаном состоялся, может быть, три недели назад. Когда мы поговорили в прошлую пятницу, он сообщил мне гораздо больше информации, чем раньше. Ван Тэм также заверил меня, что в будущем расскажет мне ещё больше нового о коронавирусе.

Это вселило в меня уверенность. Ван Тэм изо всех сил старается убедиться, что у футболистов есть вся нужная информация. Уровень риска заражения коронавирусом будет зависеть от самих игроков", — цитирует Дини Daily Mirror.

Ранее Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.