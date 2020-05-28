«ПСЖ» считает, что Неймар выступил против снижения зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался пойти на снижение заработной платы, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Figaro.

По данным источника, бразилец входит в группу игроков, которые отказываются от понижения зарплаты. В руководстве «ПСЖ» считают, что таким образом Неймар пытается оказать давление на клуб, чтобы вернуться в «Барселону».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. Трансфер Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн сделал его самым дорогим футболистом мира.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.