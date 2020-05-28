«Надеюсь, твой сын заразится коронавирусом». Трой Дини — о приходящих ему сообщениях

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини рассказал, что подвергся жёсткому обращению после того, как высказал недовольство решением АПЛ возобновить тренировочный процесс.

«Я видел некоторые комментарии относительно моего сына, люди писали: «Надеюсь, что твой сын заразится коронавирусом». Если вы им ответите, они продолжат это делать. Люди увидели моё сообщение и ахнули. Страдают не только футболисты. Моей жене также пишут сообщения. А стоит мне пройти по улице, так люди будут говорить: «Ну я же работаю, так и ты возвращайся», — приводит слова Дини Wrcbtv.

Ранее стало известно, что Трой Дини пообещал вернуться к тренировкам после бесед с заместителем главврача Англии.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020.