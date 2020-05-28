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«Надеюсь, твой сын заразится коронавирусом». Трой Дини — о приходящих ему сообщениях

«Надеюсь, твой сын заразится коронавирусом». Трой Дини — о приходящих ему сообщениях
Футбол / Англия 0

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини рассказал, что подвергся жёсткому обращению после того, как высказал недовольство решением АПЛ возобновить тренировочный процесс.

«Я видел некоторые комментарии относительно моего сына, люди писали: «Надеюсь, что твой сын заразится коронавирусом». Если вы им ответите, они продолжат это делать. Люди увидели моё сообщение и ахнули. Страдают не только футболисты. Моей жене также пишут сообщения. А стоит мне пройти по улице, так люди будут говорить: «Ну я же работаю, так и ты возвращайся», — приводит слова Дини Wrcbtv.

Ранее стало известно, что Трой Дини пообещал вернуться к тренировкам после бесед с заместителем главврача Англии.

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