«РБ Лейпциг» забил гол после курьёзной ошибки вратаря «Герты». Видео

В матче 28-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграл вничью с берлинской «Гертой».

На 68-й минуте «РБ Лейпциг» вышел вперёд благодаря курьёзной ошибке со стороны голкипера «Герты» Руне Ярстейна. После удара Патрика Шика вратарь не смог зафиксировать мяч и отправил его в свои ворота, позволив «РБ Лейпцигу» сделать счёт 2:1.

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Сам матч завершился со счётом 2:2.

«РБ Лейпциг», набрав 55 очков, занимает третье место в Бундеслиге. «Герта» (35) — на 10-м месте.

В следующем туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграет с «Кёльном», а «Герта» встретится с «Аугсбургом». Игры пройдут 1 июня и 30 мая соответственно.