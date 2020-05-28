Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания чемпионства в Бундеслиге, сообщает Bild.
По данным источника, празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Бавария» рискует впервые в истории не отпраздновать чемпионский титул Бундеслиги.
Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка после 28 игр и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 7 очков.
Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги
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