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Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге

Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания чемпионства в Бундеслиге, сообщает Bild.

По данным источника, празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Бавария» рискует впервые в истории не отпраздновать чемпионский титул Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка после 28 игр и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 7 очков.

Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в гостевом матче Бундеслиги
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