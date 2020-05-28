Экс-глава «Барселоны»: если бы «Реал» был лидером Примеры, то сезон бы досрочно завершили

Бывший президент «Барселоны» Джоан Гаспарт высказал мнение, что сезон в чемпионате Испании был бы досрочно завершён, если бы к моменту приостановки турнира «Реал» возглавлял турнирную таблицу.
«Если бы «Реал» был первым на момент приостановки сезона, то Ла Лига завершила бы сезон досрочно», — приводит слова Гаспарта Goal.
После 27 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 56 очков. «Реал» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 56 очков.
Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Испании, который был прерван из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 11 июня матчем «Реал Бетис» — «Севилья».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 355 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 млн человек.
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