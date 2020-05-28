Врач «Лацио»: я не собираюсь помещать здоровых людей на карантин

Главный врач «Лацио» доктор Иво Пульчини выразил несогласие с медицинским протоколом, разработанным в Италии.
«Технический научный комитет (CTS) должен взять на себя ответственность, потому что они не рассматривают статус эпидемиологической кривой в данный момент. Спортсменам предоставляется такая же защита и права, как и любому другому работнику, поэтому заражение можно сравнить с травмой. Помещение 50 человек в карантин из-за одного положительного теста противоречит кодексу этики.
Получается, что здоровый человек должен считаться здоровым и не болеть автоматически. Если бы я придумал подобное, меня бы отстранили от медицинской профессии.
Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы изложить свои взгляды. Я не буду помещать на карантин совершенно здорового человека. Если они заставят меня сделать это, а затем попросят меня взять на себя ответственность за это, я откажусь от выполнения такого», — приводит слова Пульчини Football Italia.
Вчера, 27 мая, «Болонья» объявила, что в составе клуба есть неподтверждённый случай заболевания COVID-19. Поскольку это произошло после того, как начались контактные тренировки, весь состав и персонал должны быть помещены на карантин на две недели, однако клуб возобновил работу в своём тренировочном лагере, изолировав лишь одного игрока.
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