Тульский «Арсенал» установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели
На стадионе и тренировочной базе тульского «Арсенала» появились дезинфицирующие тоннели, сообщает пресс-служба клуба в официальном «твиттере».
«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели! Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться. Однако нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе", — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографии можно в "твиттере" тульского «Арсенала».
Напомним, нынешний сезон чемпионата России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Арсенал», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).
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