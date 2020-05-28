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«Мой телохранитель». Пауло Дибала опубликовал фото со своей собакой

«Мой телохранитель». Пауло Дибала опубликовал фото со своей собакой
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней рядом с футболистом сидит его собака.

«Мой телохранитель», — подписал снимок Дибала.

Посмотреть фотографию можно на странице Пауло Дибалы в "Инстаграме".

Пауло Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 24 матча в Серии А, стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус», набрав 63 очка в 26 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Пауло Дибала пожертвовал € 160 тыс. аргентинским больницам на борьбу с коронавирусом
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