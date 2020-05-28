Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар разыграл сына, бросив ему яйцо вместо шарика для пинг-понга. Видео

Неймар разыграл сына, бросив ему яйцо вместо шарика для пинг-понга. Видео
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повторил популярный розыгрыш с яйцом.

На видео, опубликованном в «инстаграме» бразильца, он бросает своему сыну шарики для настолько тенниса, чтобы тот головой переправлял их в стоящий рядом ящик. После нескольких бросков, ни один из которых не увенчался успехом, Неймар достаёт из кармана и бросает в сына яйцо, и оно разбивается ребёнку о голову.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, нынешний розыгрыш французской Лиги 1 был приостановлен в марте, а впоследствии досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. По итогам сыгранных туров чемпионом стал «ПСЖ» с Неймаром. Парижская команда набрала в 27 турах 68 очков и на момент паузы опережала ближайшего преследователя на 12 очков.

«ПСЖ» считает, что Неймар выступил против снижения зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020