Неймар разыграл сына, бросив ему яйцо вместо шарика для пинг-понга. Видео
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повторил популярный розыгрыш с яйцом.
На видео, опубликованном в «инстаграме» бразильца, он бросает своему сыну шарики для настолько тенниса, чтобы тот головой переправлял их в стоящий рядом ящик. После нескольких бросков, ни один из которых не увенчался успехом, Неймар достаёт из кармана и бросает в сына яйцо, и оно разбивается ребёнку о голову.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, нынешний розыгрыш французской Лиги 1 был приостановлен в марте, а впоследствии досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. По итогам сыгранных туров чемпионом стал «ПСЖ» с Неймаром. Парижская команда набрала в 27 турах 68 очков и на момент паузы опережала ближайшего преследователя на 12 очков.
«ПСЖ» считает, что Неймар выступил против снижения зарплаты ради возвращения в «Барселону»
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