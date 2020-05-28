«Бавария» намерена продлить контракт с Давидом Алабой до 2024 года
«Бавария» работает над продлением контракта с защитником Давидом Алабой, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, переговоры между генеральным директором «Баварии» Карл-Хайнцом Румменигге и Пини Захави, агентом игрока, находятся на продвинутой стадии. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года, клуб планирует продлить соглашение до 2024 года.
Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне Алаба провёл на поле 23 матча в чемпионате Германии, стал автором одного забитого мяча и отдал результативную передачу.
«Бавария», набрав 64 очка в 28 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.
Флик: Алаба показал высочайший класс в матче с «Айнтрахтом»
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