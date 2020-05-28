Экс-глава селекции ЦСКА объяснил, почему клуб не стал возвращать Павла Мамаева

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему «армейцы» не стали возвращать полузащитника Павла Мамаева.



«Почему не взяли Мамаева? Ответ на поверхности. С кем бы он конкурировал в текущем составе ЦСКА? Влашич? Ахметов? Обляков? Зачем брать в команду возрастного футболиста на внушительный контракт, если у тебя в составе уже есть исполнители на этой позиции?» — приводятся слова Дюкова на сайте телеканала «Матч».



Мамаев защищал цвета ЦСКА с 2007 по 2013 год, а до этого играл за «Торпедо». Из стана «армейцев» хавбек перешёл в «Краснодар» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В 2018 году Павел оказался замешан в скандале с участием нападающего Александра Кокорина и оказался под стражей, а затем – в колонии. В этом году вышедшего на свободу 31-летнего футболиста в качестве свободного агента подписал «Ростов».

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