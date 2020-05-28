Экс-глава селекции ЦСКА: диалог по Соболеву был, а единого мнения — нет

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков поделился воспоминаниями о трансферной саге вокруг нападающего Александра Соболева. На игравшего за «Крылья Советов» футболиста претендовали несколько клубов, а заполучил его «Спартак».



«Почему в ЦСКА не перешёл Соболев? Диалог по нему был, а вот единого мнения — нет. По серьёзным трансферам решение должно приниматься единогласно», — приводятся слова Дюкова на сайте телеканала «Матч».



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа, которая впоследствии была активирована. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В октябре прошлого года получил первый вызов в сборную России. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

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