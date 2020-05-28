«Грибов нет, комары есть». Александр Кержаков опубликовал фото с сыном
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней рядом с Кержаковым стоит его 7-летний сын Игорь.
«Полезная информация: грибов нет, комары есть!» — подписал снимок Кержаков.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году Александр был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.
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