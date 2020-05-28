«Реал» не получил ни одного предложения по Бэйлу. Игрок может остаться в клубе ещё на год
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой вероятностью останется в команде ещё на один сезон.
Как сообщает Marca, «сливочные» до сих пор не получили ни одного предложения по 30-летнему валлийцу. В клубе продолжают надеяться, что Гарет сможет вернуть себе былую форму и помочь партнёрам в борьбе за трофеи.
Интерес к Бэйлу проявляет «Ньюкасл Юнайтед», однако клуб ещё не связывался ни с «Реалом», ни с самим игроком. Во многом это связано с тем, что продажа «сорок» новым владельцам из Саудовской Аравии до сих пор не состоялась, а по информации СМИ, и вовсе находится под угрозой срыва.
В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
Гарет Бэйл: не понимаю, почему болельщики меня освистывают. Это такая особенность «Реала»
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