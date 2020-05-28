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«Реал» не получил ни одного предложения по Бэйлу. Игрок может остаться в клубе ещё на год

«Реал» не получил ни одного предложения по Бэйлу. Игрок может остаться в клубе ещё на год
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой вероятностью останется в команде ещё на один сезон.

Как сообщает Marca, «сливочные» до сих пор не получили ни одного предложения по 30-летнему валлийцу. В клубе продолжают надеяться, что Гарет сможет вернуть себе былую форму и помочь партнёрам в борьбе за трофеи.

Интерес к Бэйлу проявляет «Ньюкасл Юнайтед», однако клуб ещё не связывался ни с «Реалом», ни с самим игроком. Во многом это связано с тем, что продажа «сорок» новым владельцам из Саудовской Аравии до сих пор не состоялась, а по информации СМИ, и вовсе находится под угрозой срыва.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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