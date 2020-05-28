Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков объявил о завершении игровой карьеры.
«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провёл в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и тёплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в „Зените“ я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле „Самара Арены“, также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвящённом 15-летию бронзовых наград.
Мои родители, семья, близкие и особенно отец были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там, где её и начинал. Я счастлив, что так и произошло.
Был рад вновь стать частью „Крыльев“ и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю „Крыльям“ достойного завершения сезона и успехов в будущем!» — приводит слова Анюкова пресс-служба «Крыльев Советов».
- 28 мая 2020
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