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«Мы пойдём в ФИФА и CAS». Агент Рами рассказал о расторжении контракта с «Сочи»

«Мы пойдём в ФИФА и CAS». Агент Рами рассказал о расторжении контракта с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника Адиля Рами, сообщил о расторжении контракта игрока с «Сочи», а также назвал причины ухода своего подопечного из российского клуба.

«Всё дело не в травме. Дело в зарплате, из-за этого контракт был расторгнут. За всё время мы получили от «Сочи» ровно 0 евро. Мы пойдём в ФИФА и CAS», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента, подписав с российским клубом контракт до лета 2020 года, и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.

Адиль Рами намерен покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
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