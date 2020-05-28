Кудряшов: Путин и Кадыров — два сильных лидера, от них исходит мощная энергия

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от общения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым во времена выступления за «Ахмат», а также сравнил его с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы с Кадыровым не часто общались. Он несколько раз приезжал на тренировки, разговаривал с командой, интересовался, как у нас дела. Мне он запомнился очень позитивным и улыбчивым человеком. В чём различия между Путиным и Кадыровым? Это два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия. Что касается отличий, то я не могу сказать.
Нравилось ли мне жить в Чечне? Для меня это было сложное время. Это выливалось в мою агрессию на поле, получал большое количество жёлтых и красных карточек. Во-первых, я был далеко от семьи. Во-вторых, это республика со своим укладом», — цитирует Кудряшова Sport24.
- 28 мая 2020
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