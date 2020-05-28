«Крылья Советов»: Анюков возвращается в Санкт-Петербург и намерен стать тренером

Александр Анюков, завершивший карьеру, вернётся в Санкт-Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

«В июле прошлого года воспитанник самарского футбола, один из самых титулованных российских игроков Александр Анюков спустя 15 лет вновь стал игроком „Крыльев Советов“. С первого же тура его бесценный опыт и авторитет позволили игроку влиться в команду, впоследствии стать капитаном и провести 18 матчей в этом сезоне. Его соглашение истекает 31 мая, и клубом принято решение его не продлевать. Александр возвращается в Санкт- Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности. Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни!» — сказано в заявлении.