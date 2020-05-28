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Кудряшов объяснил нарушения режима самоизоляции недостатком помощи государства

Кудряшов объяснил нарушения режима самоизоляции недостатком помощи государства
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о мерах, принимаемых правительством на фоне пандемии коронавируса.

«Наши люди всё понимают. Если по-человечески всё объяснить и указывать на ошибки, то граждане в следующий раз будут более ответственно относиться к тому, что требует та или иная область или же само государство. По мне, нужно быть лояльнее к своим людям.

Государство, может быть, помогает, но не в том объёме, в котором бы хотелось. И после этого для меня не было никакого удивления, что люди стали нарушать режим и пытались найти хоть какой-то заработок. Если у тебя нет денег — штрафуй не штрафуй, от этого ничего не изменится. Всем хочется жить и кушать!» — цитирует Кудряшова Sport24.

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