Кудряшов объяснил нарушения режима самоизоляции недостатком помощи государства

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о мерах, принимаемых правительством на фоне пандемии коронавируса.



«Наши люди всё понимают. Если по-человечески всё объяснить и указывать на ошибки, то граждане в следующий раз будут более ответственно относиться к тому, что требует та или иная область или же само государство. По мне, нужно быть лояльнее к своим людям.



Государство, может быть, помогает, но не в том объёме, в котором бы хотелось. И после этого для меня не было никакого удивления, что люди стали нарушать режим и пытались найти хоть какой-то заработок. Если у тебя нет денег — штрафуй не штрафуй, от этого ничего не изменится. Всем хочется жить и кушать!» — цитирует Кудряшова Sport24.

Кудряшов: Путин и Кадыров — два сильных лидера, от них исходит мощная энергия