«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» и «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, ныне защищающий цвета азербайджанского «Сабаха», поддержал полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. «Спартак» перевёл Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины.

Сначала Шейдаев опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с Гулиевым и написал: «Брат, главное — терпения».

Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака». «А все остальные там топ?» — написал Шейдаев.

Фото: https://www.instagram.com/ramaa15/

23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых результативными действиями не отличился и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.