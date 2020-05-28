«Начинаем». Гжегож Крыховяк опубликовал фото с тренировки

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«После долгого перерыва мы возвращаемся к тренировкам. Начинаем», — написал Крыховяк.
Посмотреть фотографию можно на странице Гжегожа Крыховяка в «Инстаграме».
Сегодня, 28 мая, «Локомотив» начал сбор в Баковке. Футболисты заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. К команде не присоединились полузащитник Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков, нападающий Тимур Сулейманов и хавбек Роман Тугарев, у которых был обнаружен коронавирус.
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- 28 мая 2020
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:22
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:17
-
14:13
-
14:04
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:24
-
11:47
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
10:50
-
10:45
-
10:41
-
10:22
-
10:15
-
10:13
-
09:44
-
09:35
-
09:32