«Начинаем». Гжегож Крыховяк опубликовал фото с тренировки

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«После долгого перерыва мы возвращаемся к тренировкам. Начинаем», — написал Крыховяк.

Посмотреть фотографию можно на странице Гжегожа Крыховяка в «Инстаграме».

Сегодня, 28 мая, «Локомотив» начал сбор в Баковке. Футболисты заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. К команде не присоединились полузащитник Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков, нападающий Тимур Сулейманов и хавбек Роман Тугарев, у которых был обнаружен коронавирус.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.