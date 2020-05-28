«Верится с трудом». Широков — о желании вернуть зрителей на матчи нынешнего сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил возможность возвращения зрителей на матчи нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Матчи РПЛ со зрителями пока проводить не стоит, да и верится в это с трудом. Понятно, что всё зависит от ситуации с вирусом, но раньше середины июля не стоит ждать болельщиков на стадионах. Судя по настрою товарищей, руководящих страной, не думаю, что это будет возможно в ближайшее время. По крайней мере в Москве. Каждый регион будет принимать решения самостоятельно. Нужно подходить к этому поэтапно. Дай бог всем здоровья, чтобы наконец-то стартовали, а через четыре тура можно и вопрос со зрителями обсудить.
А общение с тренерами для журналистов можно сделать через видео. Неужели этот вариант не проработали? Ничего страшного в этом нет, пусть перед тренером поставят телевизор и он общается. Тем более вряд ли пресс-конференция больше 40 минут идёт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 мая 2020
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