Врач «Спартака» прокомментировал выявление коронавируса у Бакаева и антител у Зобнина

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о заражении полузащитника Зелимхана Бакаева коронавирусом и выявлении антител у хавбека Романа Зобнина.



«Рома находился в Москве на самоизоляции, но мы не можем полностью ограничить наш уровень социально-бытовых контактов. К сожалению, это произошло. Мы поняли, что он переболел, только после теста. Скажем так, те проявления, которые у него были, не давали нам полного понимания заболевания. Когда Рома высказал озабоченность, на всякий случай посадили его на карантин.



Результат первого теста Зобнина был получен после отбытого карантина, 21 мая, когда было общее тестирование команды. Почему? В таком массовом задействовании медицинских структур сыграл свою роль человеческий фактор. Затем он прошёл второй и третий тесты, которые были отрицательными. Третий тест показал наличие антител в крови и развитие иммунитета после перенесённой болезни. Клинические проявления у Зобнина отсутствуют.



Что касается Бакаева, по всей видимости, Зелимхан заразился вирусом в Ингушетии. Почему не заболел Солтмурад? Я скажу вам так: полностью здоровый человек – плохо обследованный больной. Говорить, что Солтмурад здоров в связи с тем, что отсутствуют положительные результаты теста, – не совсем правильно. Если полагаться на логику вещей, вирус передаётся воздушно-капельным путём, он не минует всех тех, кто находится в одном пространстве. Я в чудеса не верю, но пусть это будет чудо.



У Зелимхана всё хорошо, любые клинические проявления и симптоматика отсутствуют, ничего не беспокоит. Он соблюдает самоизоляцию, была выполнена томография лёгких, которая никаких признаков пневмонии и патологии не показала. Мы со временем повторим тестирование и посмотрим на результаты. Опираясь на них, мы примем решение об участии его в тренировочном процессе», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

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