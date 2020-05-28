Врач «Спартака»: мне тяжело поверить, что Тедеско нарушал карантин

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский прокомментировал информацию, что главный тренер команды Доменико Тедеско нарушил карантин после возвращения в Россию, явившись на тренировку подопечных.



«На тот момент, когда брали тесты, у Тедеско он мог быть отрицательным. Через три дня после теста могут развиться клинические признаки. Если соблюдать правила карантина, то нужно чётко идти по предписаниям Роспотребнадзора.



Тедеско весьма дисциплинированный человек, он немец. Мне тяжело поверить в то, что он нарушал карантин. Информацию о нарушении им карантина можно поставить под сомнение. Если кто-то не видел этого своими глазами, не стоит об этом говорить. На дворе XXI век, и можно организовать видеосвязь из любой точки мира», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

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