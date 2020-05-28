Беркетов рассказал, как Гинер раздавал премиальные молодёжной сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Беркетов вспомнил, как президент московского клуба Евгений Гинер раздавал премиальные молодёжной сборной России.

Беркетов выступал за ЦСКА с 2001 по 2003 год. В сезоне-2003 «армейцы» стали чемпионами. Беркетов не сыграл ни одного матча, но получил медаль.

«Медаль золотого сезона? Личное решение Гинера. Когда медали распределяли, он сказал: «Дать Беркетову». Всегда хорошо ко мне относился. Думаю, это ещё с тех времен, когда я за молодёжную сборную играл. Как я понял, Гинер тогда финансово помогал РФС. Мы ездили на отборочные матчи к Евро, он был в составе делегации. После матча заходишь в раздевалку – конверты с премиальными лежат», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.