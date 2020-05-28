Беркетов рассказал, как Гинер раздавал премиальные молодёжной сборной России
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Беркетов вспомнил, как президент московского клуба Евгений Гинер раздавал премиальные молодёжной сборной России.
Беркетов выступал за ЦСКА с 2001 по 2003 год. В сезоне-2003 «армейцы» стали чемпионами. Беркетов не сыграл ни одного матча, но получил медаль.
«Медаль золотого сезона? Личное решение Гинера. Когда медали распределяли, он сказал: «Дать Беркетову». Всегда хорошо ко мне относился. Думаю, это ещё с тех времен, когда я за молодёжную сборную играл. Как я понял, Гинер тогда финансово помогал РФС. Мы ездили на отборочные матчи к Евро, он был в составе делегации. После матча заходишь в раздевалку – конверты с премиальными лежат», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
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- 28 мая 2020
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