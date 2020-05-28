Врач «Спартака» — о коронавирусе у Федуна: Леонид Арнольдович не спрашивал рекомендаций

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о выявлении у владельца клуба Леонида Федуна заражения коронавирусом.



«Леонид Арнольдович не спрашивал никаких рекомендаций. Как все мы перенесём эту болезнь, покажет время. Никто не отменял отдалённые осложнения, нужно смотреть на динамику. Если отталкиваться от СМИ, он переносил болезнь недолго», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».



7 мая было объявлено, что у Федуна выявлено заражение коронавирусом, после чего он был госпитализирован. 25 мая владелец «Спартака» сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.



Ранее Федун поддержал идею возвращения болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата России, а также рассказал об убытках, которые понесут клубы, если этого не произойдёт.

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