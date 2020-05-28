Александр Алиев прошёл взвешивание перед дебютным боксёрским поединком
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев провёл взвешивание перед дебютным боксёрским поединком.
«Завтра в бой, на весах 80 кг», — написал Алиев.
Посмотреть фотографии можно в "инстаграме" Александра Алиева.
Завтра, 29 мая, в проекте «Битва» Алиев сразится с актёром и моделью Никитой Вакулюком. Регламент боя – 3 раунда по 2 минуты.
Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. В составе киевского клуба он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год. Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
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