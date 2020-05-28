«Я как доктор считаю, что проблема есть». Врач «Спартака» — о вегетарианстве Андре Шюррле

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский высказался о питании полузащитника Андре Шюррле, который ранее заявил, что является вегетарианцем.
«В первые часы после повреждения представлялось, что у него менее тяжёлая травма. Через некоторое время при более детальном обследовании была выявлена более тяжёлая травма, которая требовала более долгого и консервативного лечения. Сейчас он здоров. Безусловно, ему нужно набирать форму, но он здоров.
Шюррле не веган, он может есть мясо и рыбу, но делает это редко. По причинам своего мировоззрения. Мешает ли это ему? Я как доктор оцениваю ситуацию так, что проблема есть, а он как футболист, добившийся успехов, оценивает ситуацию по-другому. С медицинской точки зрения тяжело тренироваться с достижением результатов, не используя животные белки. Есть куча заменителей: протеины, железо, витамины, но, на мой взгляд, профессиональному спортсмену тяжело так жить. Не советовал бы практиковать такие пищевые стереотипы.
Взрослого мужчину и состоявшегося спортсмена тяжело в чём-то переубедить, но мы с ним разговаривали. Весьма в добродушной манере за чашкой вечернего чая. Я высказывал ему своё мнение и свои опасения, а он высказывал свою версию. Одно дело, когда это был бы молодой футболист, он бы сидел с открытым ртом, а тут сидит чемпион мира и говорит: «Док, я всё понимаю, всё классно, но я так вижу жизнь», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».
- 28 мая 2020
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