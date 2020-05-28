FIFPro расследует причины смерти Самохвалова

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) приступила к расследованию обстоятельств смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Об этом сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.



«Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro. Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться. Мы связались с «Локомотивом». Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования. Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьёзно. Каким образом ведётся расследование? Надо поднять архивы, изучить результаты тестирований, смотреть кардиограммы.



Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию. Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело», — цитирует Зотова «Рейтинг букмекеров».



Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.

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