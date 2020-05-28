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Радимов отреагировал на решение Анюкова завершить карьеру

Радимов отреагировал на решение Анюкова завершить карьеру
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на решение защитника Александра Анюкова завершить карьеру.

«Анюкова можно описать одним словом — надёжный. Мне сразу вспоминается его гол «Байеру» в первом матче четвертьфинала Кубка УЕФА. Что касается его тренерской карьеры, то только время покажет, будет ли она успешной», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Радимов выступал вместе с Анюковым в «Зените» с 2005 по 2008 год.

Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

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