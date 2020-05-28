Гендиректор «Зенита»: игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил позицию клуба в отношении возможного возвращения болельщиков на трибуны после возобновления чемпионата России, запланированного на 21 июня.



«Хотим ли мы играть со зрителями матчи нынешнего сезона РПЛ? Тут и двух мнений быть не может, игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без. Но в нынешней ситуации надо системно подойти к вопросу. Этим и занимаются РПЛ, РФС, Роспотребнадзор. Мы со своей стороны эту инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты.



Верю ли я в это? Чтобы добиться успеха, надо в него верить. Надеемся, что работа по этому вопросу создаст условия, чтобы без рисков перейти к игре со зрителями», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Рахимов: если снимаются ограничения в кинотеатрах, то на стадионах это сделать проще