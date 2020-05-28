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Роспотребнадзор разрешил «Зениту» вернуться к тренировкам

Роспотребнадзор разрешил «Зениту» вернуться к тренировкам
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Роспотребнадзор разрешил петербургской команде тренироваться.

«Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга разрешил «Зениту» приступить к тренировкам, это официальное разрешение», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Медведев также подтвердил позицию клуба в отношении возможного возвращения болельщиков на трибуны после возобновления чемпионата России, запланированного на 21 июня.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса при возобновлении тренировок профессиональными спортсменами. Организация рекомендовала проводить тестирование спортсменов на коронавирус не реже раза в неделю.

Роспотребнадзор рекомендовал тестировать спортсменов на коронавирус не реже раза в неделю
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