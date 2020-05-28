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Источник: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Источник: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
Футбол / Англия 0

Стала известна дата возобновления нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

По информации издания, первые матчи чемпионата после паузы состоятся 17 июня. В этот день пройдут перенесённые встречи «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал». Следующий матч может состояться 19 июня, однако полноценное возвращение встреч несыгранных туров состоится днём позднее.

Отмечается, что Премьер-лига рассчитывает доиграть сезон к 1-2 августа. Таким образом, финал Кубка Англии должен состояться в субботу на следующей неделе после завершения чемпионата – 8 августа.

Нынешний сезон в Англии был, как и практически во всех странах, приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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