«Наполи» готов заплатить за Азмуна € 25 млн, «Зенит» требует € 30 млн
Неаполитанский «Наполи» продолжает переговоры по трансферу иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна и предлагает за него € 25 млн, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, российский клуб оценивает футболиста в € 30 млн, но итальянцы уверены, что им удастся завершить трансфер. В составе «Наполи» Азмун может заменить польского нападающего Аркадиуша Милика, которым интересуются несколько клубов.
Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал шесть результативных передач.
Сердар Азмун: я уже восемь лет в России, хотел бы принять новый вызов
- 28 мая 2020
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