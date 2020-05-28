Дмитрий Тарасов: постепенно карантин снимают. Здорово, что всё по плану идёт

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.
«Друзья, всем привет! У нас всё стабильно, работаем, всё по плану. По новостям — ребята молодые, здоровье в порядке — надеемся, что всё обойдется и пройдёт в лёгкой форме. Поддержка от меня и нас всех. Хоть и статистика по вирусу улучшается, всё равно нужно быть бдительными до конца.
Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили, что даже в Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что всё по плану идёт, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье. Берегите себя! Будьте осторожны и внимательны», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат России возобновится 21 июня. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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