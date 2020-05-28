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Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».

«Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и „Ювентуса“ могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим», — написал Бальцано.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

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