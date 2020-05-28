Тюрам: одноклассники заставили меня поверить, что быть белым – лучше. Им было по 9 лет

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам рассказал, что он в детстве столкнулся с проявлениями расизма.
«Когда я переехал во Францию, меня поразило то, что некоторые мои одноклассники судили меня по цвету моей кожи. Они заставили меня поверить, что мой цвет кожи был хуже их, что быть белым — лучше.
Это были девятилетние дети. Они не были расистами, но у них уже появился комплекс превосходства. С этого момента я начал задавать себе вопросы: «Почему они меня дразнят? Откуда это взялось?" Моя мама не могла дать мне ответы на эти вопросы. Для неё это было так, как было. Есть расисты, и это не изменится.
Исторически сложилось так, что мы создали иерархию людей в соответствии с цветом кожи. Мы научили белого человека думать, что он доминирует над другими. Так же, как мы научили мужчин чувствовать себя доминирующими над женщинами. Это интеллектуальные и идеологические механизмы, которые были созданы для эксплуатации других людей», — приводит слова Тюрама The Guardian.
- 28 мая 2020
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