Сёмин прокомментировал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
«Статистика заболеваний контролируется. Органы, которые приняли такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками гораздо интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Поэтому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.
Напомним, что контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая и руководство клуба приняло решение не продлевать с ним соглашение. Новым наставником клуба с 1 июня станет серб Марко Николич.
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