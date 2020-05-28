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Дюков поблагодарил Правительство России и Мишустина за поддержку возобновления РПЛ

Дюков поблагодарил Правительство России и Мишустина за поддержку возобновления РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил благодарность Правительству России и премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку возобновления чемпионата и Кубка России.

«Я хотел бы поблагодарить Правительство Российской Федерации и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России. Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с Министерством спорта и с Правительством России нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране», — приводит слова Дюкова Стопкоронавирус.рф.

Напомним, что чемпионат России планируется возобновить с 21 июня.

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