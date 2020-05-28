Талалаев: если всё пойдёт хорошо, квоту в 10% зрителей на матчах РПЛ можно будет увеличить

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.
«Правильное решение, чемпионат стартует только через три недели, есть основания полагать, что ситуация к тому моменту будет лучше, чем сейчас. К тому же футбол без зрителей — не совсем футбол. Владельцы абонементов должны иметь возможность посмотреть футбол. Главное, чтобы всё это было грамотно и безопасно организовано. Если всё пойдёт хорошо, эту квоту можно и увеличить через несколько туров, чтобы каждый желающий мог пойти на футбол. Возвращение к нормальной жизни — самое главное сейчас», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
- 28 мая 2020
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