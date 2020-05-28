Дмитрий Чернышенко: игроки и фанаты соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.

«Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России. За период ограничений получил серьёзное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей. И это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро всё это вернётся», – приводит слова Чернышенко Стопкоронавирус.рф.

Напомним, что на первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.