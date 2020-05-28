«Бавария» нас, конечно, душила". Ширл вспомнил матч «Зенита» на «Альянц Арене»

Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл поделился воспоминаниями о первом матче полуфинала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (1:1).

«Сам бог велел позвать Гартига и Шкртела на ту игру. Ведь это был крутой матч, полуфинал еврокубка. Они играли в «Зените», поэтому мне хотелось увидеть их на трибунах. Тем более Чехия находится недалеко от Мюнхена, Словакия тоже. Кстати, на матче были не только Мартин и Лукаш. На стадионе собралось очень много моих знакомых. Они целыми семьями приезжали на ту игру, поскольку у меня была возможность достать билеты. Было не так много времени поболтать, но кофе попили, обсудили дела в «Зените», повспоминали как играли вместе. Помню, что там был прекрасный стадион и отличная обстановка. У меня остались приятные воспоминания.



Крижанац вспоминал, что на „Альянц Арене“ начинают дрожать коленки? Вынужден согласиться с Ивицей. Атмосфера, действительно, была не самая дружелюбная. Естественно, мы ехали в Мюнхен с желанием сыграть как можно удачнее. Важно было вернуться в Петербург с хорошим заделом перед ответной встречей. Но, с другой стороны, все в команде понимали, что даже в случае минимального поражения мы ничего не теряем.

В первые 20-25 минут нас действительно сильно колотило. Мы чувствовали себя как на качелях. Но потом вошли в игру, стали играть спокойно, четко и добились того, чего хотели. А в ответной игре психологическое давление вообще пропало. Так что да, это было, но прошло довольно быстро.



Мы, конечно, очень тщательно готовились к этой игре. Нам дали установку внимательно друг друга страховать вдвоем или даже втроем, поэтому мы старались действовать компактно. Но у «Баварии» были сильные игроки с выдающимися индивидуальными способностями, так что они все равно пробивались к воротам и создавали моменты. Пару-тройку раз они были очень близки к голу.

Несмотря на все наши усилия, рядом с воротами Малафеева постоянно летали мячи. Несколько ударов Слава потащил, и это помогло нам пережить первые напряженные минуты. В целом, конечно, нужно признать, что в этом матче нам везло. Если бы мы тогда напропускали, то дальше играть было бы уже в разы труднее. Но, к счастью, мы смогли выправить ситуацию. Пережили кучу тяжелых моментов и добились хорошего результата — 1:1.



После пенальти была мысль, что это конец? Когда назначают пенальти, действительно приходит такое смутное настроение, какая-то легкая обреченность. Кажется, что тебя немножко засудили. Вроде бы нарушение было, а вроде и не было. Такие мысли могут пролететь в голове у игрока. Но конкретно тот эпизод нас на лопатки точно не положил.



Когда мы пережили этот напряжённый старт матча, о котором я говорил, когда спаслись от 2-3 голов в первые минуты, тогда как раз и пришла мысль, что мы можем зацепиться за хороший результат. «Бавария» нас, конечно, душила, но на это бодрое начало они потратили очень много сил. Во втором тайме, как я помню, они создавали уже гораздо меньше моментов, а мы играли с мыслью, что шанс забить все ближе и ближе. Одного мяча нам хватило бы для хорошего самочувствия. Собственно, так и получилось.



Забитый гол получился необычным? Да, согласен, этот мяч действительно получился курьёзным. Но, с другой стороны, мы так старались его забить, столько сил вложили, так что я думаю, что результат наших стараний был справедливым. Я оказался на левом фланге, думал сначала подать сам, но затем увидел Файзулина. Он мощно прострелил в штрафную, вложил всю силу. Думаю, он рассчитывал, что какой-то адресат найдётся — в лучшем случае мяч долетит до кого-нибудь из наших, ну или просто ударится об чьё-то тело. В итоге нам помог рикошет, вратарь посчитал, что мяч полетит дальше, сделал один шаг и этого оказалось достаточно, чтобы ситуация для него стала неисправимой.



После игры у меня были смешанные чувства. С одной стороны, я был рад, что мы закончили игру с хорошим результатом, а с другой — дико расстроен, что не буду принимать участие в ответном матче. Чего уж там скрывать, я очень боялся, что если мы выиграем встречу в Петербурге, то из-за пропуска одной игры я потеряю место в составе. Конечно, я потом из-за всех сил болел за ребят на «Петровском» и страстно хотел, чтобы они прошли дальше. Но при этом уже после игры молился, чтобы Адвокат вернул меня в состав", — приводит слова Ширла пресс-служба «Зенита».

«Зенит» показывает первый матч с Баварией на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Ответную встречу клуб покажет 1 июня в 20:00 мск.